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Объявлены цены для РФ на самый быстрый «Гелик» AMG G63
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Объявлены цены для РФ на самый быстрый «Гелик» AMG G63 

Daily-Motor 5 часов назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz объявила рублевые цены на «заряженную» версию своего внедорожника G-Class от ателье AMG. Самый быстрый «Гелик» был оценен в 12 миллионов 450 тысяч рублей, что на 3 миллиона 500 тысяч рублей дороже, чем предлагался G500 c 422-сильным мотором.
Новый Mercedes-Benz-AMG G63 комплектуется 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 585 лошадиных сил при 850 Нм пикового крутящего момента. Связку этому агрегату составляет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.
«Заряженный» G-Class способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,5-секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч. При этом «максималку» автомобиля можно увеличить до 240 километров в час докупив пакет AMG Driver.
В базовый вариант оснащения нового Mercedes AMG G63 входит: система 3-зонного климат-контроля, светодиодная оптика, спортивный руль, а также красные тормозные суппорты AMG.
Продажи самого быстрого «Гелендвагена» стартуют в начале этого лета.
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