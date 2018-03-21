Объявлены цены для РФ на самый быстрый «Гелик» AMG G63

Компания Mercedes-Benz объявила рублевые цены на «заряженную» версию своего внедорожника G-Class от ателье AMG. Самый быстрый «Гелик» был оценен в 12 миллионов 450 тысяч рублей, что на 3 миллиона 500 тысяч рублей дороже, чем предлагался G500 c 422-сильным мотором.

Новый Mercedes-Benz-AMG G63 комплектуется 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 585 лошадиных сил при 850 Нм пикового крутящего момента. Связку этому агрегату составляет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

«Заряженный» G-Class способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,5-секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч. При этом «максималку» автомобиля можно увеличить до 240 километров в час докупив пакет AMG Driver.

В базовый вариант оснащения нового Mercedes AMG G63 входит: система 3-зонного климат-контроля, светодиодная оптика, спортивный руль, а также красные тормозные суппорты AMG.

Продажи самого быстрого «Гелендвагена» стартуют в начале этого лета.