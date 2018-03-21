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Новый Zotye T600 показали на официальных фото
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Новый Zotye T600 показали на официальных фото 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Китайская компания Zotye распространила дополнительные изображения нового компактного «паркетника». В настоящее время новинка носит внутризаводской индекс B11G. Предполагается, что на фото запечатлён автомобиль T600 следующего поколения.
Как сообщалось ранее, в Поднебесной у модели Zotye T600 есть ещё две модификации под названиями Sport и Coupe. При этом все три модели отличаются друг от друга оформлением дизайна экстерьера.
Судя по опубликованному изображению, компактный кросс Zotye T600 нового поколения получил пересмотренную решётку радиатора, выполненную в стиле модели кроссовера Zotye T500. Причём на радиаторной решётке красуется новый фирменный логотип бренда. Никакой информации о технической «начинке» новинки пока нет.
Актуальная версия кроссовера Zotye T600 доступна в Китае с бензиновыми турбодвигателями 1.5 и 2.0. Мощность — 162 и 190 л.с. соответственно. В паре с моторами работает 5-ступенчатая «механика» или «робот». Для моделей T600 Sport и T600 Coupe предусмотрены такие же моторы, а также 156-сильный мотор 1.5T (МКП или АКП) и турбодвигатель 1.8 мощностью 177 л.с. Привод у всех версий — передний.
Кроссовер Zotye T600 в настоящее время доступен и в России. В нашей стране автомобиль доступен по минимальной цене от 829 990 рублей. Двигатели: 1,5 и 2,0 литра. Мощность — 149 и 177 лошадиных сил. Трансмиссия — 5МКП или 6-диапазонный «робот».
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