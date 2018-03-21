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Zotye опубликовал фотографии нового кроссовера T600
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Zotye опубликовал фотографии нового кроссовера T600 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Zotye распространил изображения нового небольшого кроссовера, который сейчас известен под внутризаводским индексом B11G.
Предположительно, на фотоснимке запечатлена модель T600 нового поколения.
Напомним, что китайским покупателям предлагает ещё две комплектации автомобиля Zotye T600, которые называются Sport и Coupe. Причем, все три машины имеют различное оформление дизайна внешнего вида.
Глядя на представленное изображение можно отметить, что новый компактный паркетник наградили изменённой решёткой радиатора, выполненной в стилистике кросса Zotye T500. Кстати, на радиаторной решётке виден фирменный логотип компании. К сожалению, о технических характеристиках новинки пока ничего неизвестно.
Добавим, что текущий вариант кросса Zotye T600 в китайский дилерских центрах предлагается с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0., которые вырабатывают 162 и 190 л.с. соответственно. Сочетается с ними 5-ступенчатая механическая коробка передач или робот.
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