В Нью-Йорк едет Volkswagen Arteon R-Line

Стоит напомнить, что стильное «четырехдверное купе» Volkswagen Arteon в настоящее время не продаётся на территории США. Несмотря на это немецкий производитель уже разработал спортивный пакет R-Line. Хотя уже известно, что американцы смогут купить немецкую новинку в комплектациях SE, SEL и SEL Premium, по цене от $30 000.

Автомобиль Volkswagen Arteon в исполнении R-Line получает несколько спортивных деталей: новый передний бампер с глянцевыми чёрными акцентами, логотипы R-Line, воздухозаборники R-Line, глянцевый черный задний спойлер и 19— или 20-дюймовые колёсные диски.

В салоне Volkswagen Arteon R-Line можно обнаружить спортивные педали из нержавеющей стали, дверные пороги из нержавеющей стали с логотипом R-Line, металлическую отделку, эксклюзивное рулевое колесо с переключателями трансмиссии.

Как сообщалось ранее, Volkswagen Arteon будет предлагаться в США с 2,0-литровым турбодвигателем, который развивает 268 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат». Кроме этого, для модели доступен полный привод.