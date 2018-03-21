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В Нью-Йорк едет Volkswagen Arteon R-Line
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В Нью-Йорк едет Volkswagen Arteon R-Line 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Стоит напомнить, что стильное «четырехдверное купе» Volkswagen Arteon в настоящее время не продаётся на территории США. Несмотря на это немецкий производитель уже разработал спортивный пакет R-Line. Хотя уже известно, что американцы смогут купить немецкую новинку в комплектациях SE, SEL и SEL Premium, по цене от $30 000.
Автомобиль Volkswagen Arteon в исполнении R-Line получает несколько спортивных деталей: новый передний бампер с глянцевыми чёрными акцентами, логотипы R-Line, воздухозаборники R-Line, глянцевый черный задний спойлер и 19— или 20-дюймовые колёсные диски.
В салоне Volkswagen Arteon R-Line можно обнаружить спортивные педали из нержавеющей стали, дверные пороги из нержавеющей стали с логотипом R-Line, металлическую отделку, эксклюзивное рулевое колесо с переключателями трансмиссии.
Как сообщалось ранее, Volkswagen Arteon будет предлагаться в США с 2,0-литровым турбодвигателем, который развивает 268 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат». Кроме этого, для модели доступен полный привод.
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