Pininfarina начнет производить электромобили

Как стало известно, итальянская корпорация Pininfarina, специализирующаяся на дизайне автомобилей, может превратиться в полноценного производителя электрических транспортных средств.

Во время Женевского автосалона исполнительный директор Pininfarina Пауло Пининфарина рассказал, что марка в будущем будет разрабатывать электромобили и добавил: «Мечта моего отца заключалась в том, чтобы построить автомобильную компанию, а мечта его отца заключалась также в создании автомобильной корпорации. Теперь я планирую, чтобы эта мечта сбылась». Несмотря на то, что Pininfarina известна как производитель только нескольких роскошных автомобилей, у компании есть достаточно хороший потенциал, способствующий реализации достойных электрических моделей. Отмечается, что на минувшем автосалоне марка показала на что способна, представив водородный H2 Speed, основанный на концептуальной модели 2016 года, и теперь ожидается, что подроная информация о планах Pininfarina будет раскрыта 14 апреля во время гонки «Формулы-Е» в Риме.