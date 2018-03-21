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Новая Toyota Supra — свежие шпионские снимки
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Новая Toyota Supra — свежие шпионские снимки 

Car-Mania 3 часа назад
Фото: Car-Mania
Toyota Supra
Пожалуй, не найдется в мире фаната спортивных автомобилей, который бы не желал возвращения Toyota Supra. Ждать, в общем-то, не долго. Дебют обновленной классики состоится на автосалоне в Детройте в 2019-м году. И новая порция шпионских снимков говорит о том, что это будет потрясающий автомобиль.
С уверенностью можно утверждать, что под камуфляжем полностью готовая серийная версия машины. Об этом говорят извилистые выштамповки и двойные выступы на крыше.
BMW Z4  Очень хочется верить, что новая Supra не станет BMW Z4 с эмблемой Toyota и более низким ценником. Скорее всего, это будет такой же провал, как у пары GT86/BRZ. Да, автомобили разрабатываются вместе, используют одну и ту же платформу, некоторые элементы подвески и моторы BMW. Но все же очень хочется, чтобы эти автомобили развели хотя бы дизайнерским способом.
Между тем, Toyota и BMW заявили, что, несмотря на общую ДНК, обе машины будут иметь четкую настройку и индивидуальность. На снимках можно заметить, что Supra и Z4 все же различаются. И это заметно даже под камуфляжем. Надеемся, что в Детройте мы увидим истинную разницу между двумя легендарными автомобилями
Фото: CarPix
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