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Mercedes в Нью-Йорке представит новинки C-класса
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Mercedes в Нью-Йорке представит новинки C-класса 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Mercedes представит новинки в C-классе.
Речь идет о четырехдверных купе С34 AMG и кабриолете. Их покажут на автосалоне в Нью-Йорке.
На каждом из автомобилей установлен двигатель V6 объемом в 3,6 литра с мощностью 385 лошадиных сил. За трансмиссию в базовой комплектации отвечает 9-ти ступенчатая автоматическая коробка передач.
Другие изменения по сравнению с предшественниками отличаются функциональным характером. Например, новинки оснащены светодиодными фарами.
Внутри салона установлена мультимедийная система с диагональю в 10,25 дюймов. По желанию покупателя можно установить панель на 12,3 дюйма. Кроме того, предусмотрена интеграция со смартфоном.
Система рулевого управления отличается многофункциональностью, что повышает уровень контроля над автомобилем на дороге. Кроме того, безопасность водителя дополняется круиз-контролем, сервисом по удержанию полосы, коррекцией смены дорожного покрытия, автоматической системой торможения.
Остается добавить, что новинки от Mercedes появятся на американском рынке в конце 2018 года. Тогда же будет известна их продажная цена в зависимости от комплектации.
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