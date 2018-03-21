BMW представит M2 Competition уже в следующем месяце 

По предварительным данным, немецкий производитель продемонстрирует версию M2 Competition 25 апреля перед открытием автосалона в Пекине.
Bimmer Post предлагает, что M2 Competition, предназначающийся для замены существующего M2 и выступающий в качестве модели начального уровня, будет оснащен шестицилиндровым двигателем S55, использующимся в M4. Такой агрегат обеспечит автомобилю 410 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Отмечается, что максимальная отдача мотора составляет 425 лошадиных сил, однако указанных показателей мощности будет вполне достаточно для компактной модели. Клиентам на выбор предложат либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо семиступенчатую роботизированную коробку с двойным сцеплением. Благодаря подобному оснащению BMW M2 Competition сможет разгоняться от нуля до 100 км/ч примерно за четыре секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч. Представленные рендерные изображения показывают, что автомобиль получает некоторые детали из углеродного волокна, спойлер на крышке багажного отсека, более выраженный диффузор и черную решетку радиатора.