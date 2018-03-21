Ещё
BMW представит M2 Competition уже в следующем месяце
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW представит M2 Competition уже в следующем месяце 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
По предварительным данным, немецкий производитель продемонстрирует версию M2 Competition 25 апреля перед открытием автосалона в Пекине.
Bimmer Post предлагает, что M2 Competition, предназначающийся для замены существующего M2 и выступающий в качестве модели начального уровня, будет оснащен шестицилиндровым двигателем S55, использующимся в M4. Такой агрегат обеспечит автомобилю 410 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Отмечается, что максимальная отдача мотора составляет 425 лошадиных сил, однако указанных показателей мощности будет вполне достаточно для компактной модели. Клиентам на выбор предложат либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо семиступенчатую роботизированную коробку с двойным сцеплением. Благодаря подобному оснащению BMW M2 Competition сможет разгоняться от нуля до 100 км/ч примерно за четыре секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч. Представленные рендерные изображения показывают, что автомобиль получает некоторые детали из углеродного волокна, спойлер на крышке багажного отсека, более выраженный диффузор и черную решетку радиатора.
Auto.Today: последние новости
Dodge отзывает 300 тысяч пикапов Ram 1500 Volkswagen представляет микрогибрид Golf Bluemotion Новый седан Kia K900 засветился без камуфляжа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Ford «освежил» Mondeo
BMW приостанавливает выпуск авто 7-series
В России создали альтернативный бензин46
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение