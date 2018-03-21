Уходящие в закат: крутые машины, — не получившие продолжения

В автомобильном мире — как в модельном бизнесе: если кто-то перестает соответствовать требованиям, на «подиум» его больше не пускают. Не укладываешься в экологические нормы? На выход. Слабые продажи? Извините, вынуждены отказать. Из-за жестоких законов рынка за последние годы мы остались (или вот-вот останемся) без многих культовых автомобилей. Мы выбрали 6 самых горьких утрат современности.

Jaguar XK Очевидно, что сейчас место Jaguar XK занимает модель F-Type, но будем честны — это не равноценная замена. Ведь XK, как и его предшественник XJ-S, представлял собой элегантный аналог флагманского седана XJ в формате гран-туризмо. А вот F-Type назвать родным братом XJ язык не поворачивается: он слишком громкий, слишком дерзкий, слишком жесткий, да еще и исключительно двухместный — даже с базовым четырехцилиндровым двигателем. В связи с этим накатывает ностальгическая мысль о том, что XK заслуживает продолжения — хотя бы в виде конкурента Mercedes CLS и новой BMW 8 серии.

Последнее поколение Jaguar XK выпускалось с 2006 по 2014 год в кузовах купе и кабриолет. В отличие от F-type, двигатели у XK были строго 8-цилиндровыми, причем в самых спортивных версиях они оснащались приводными нагнетателями и развивали более 500 лошадиных сил. Самой экстремальной модификацией XK стала версия XKR-S GT, выпущенная в 30 экземплярах и отличавшаяся от «обычного» XKR-S перенастроенным рулевым управлением, новыми рычагами подвески, развитым аэродинамическим обвесом и карбон-керамическими тормозами (впервые в истории марки).

Когда компания Mitsubishi сообщила о том, что с головой уходит в производство внедорожников и кроссоверов, фанаты спортседанов Evolution начали рвать на себе волосы, а когда год назад был представлен концептуальный электрокроссовер e-Evolution, последние надежды на одиннадцатый «Эво» окончательно рассыпались в прах. Но реальность такова — дуэт «Evo/STI» распался и теперь полюбившиеся за многие годы мелодии исполняет только Subaru

Выпускавшийся с 1992 по 2016 год включительно Lancer Evolution насчитывает 10 поколений, из которых самым долгоиграющим было последнее — седан выпускали аж 9 лет. Evolution X от своих предшественников сильно отличался не только внешне, но и технически: прославленный двигатель 4G63T заменили новым двухлитровым турбомотором 4B11T, появилась роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В общем, последним «настоящим» Evolution фанаты модели считают его предшественника, Evo IX.

Если стокгольмский синдром в мире автомобилей существует, то он точно распространяется на Dodge Viper, который на закате своей жизни получил имя SRT Viper. Опасный, мощный спорткар с неприлично большим атмосферным V10 прекратил свое существование по двум причинам. Во-первых, машина перестала отвечать современным требованиям безопасности и экологичности. Во-вторых, продажи просели настолько, что конвейер приходилось несколько раз останавливать на продолжительный срок. Поэтому в прошлом году «Гадюка» отправилась на покой.

С 1992 года мир увидело пять поколений Dodge Viper, каждое из которых было мощнее и быстрее предыдущего. За 25 лет производства «Вайпер» снискал репутацию автомобиля требовательного и сложного для малоопытного водителя, что было вызвано, в первую очередь, минимальным набором вспомогательной электроники на его борту: система стабилизации, например, появилась только на пятом поколении, а у оригинального Viper не было даже АБС. Кстати, на нем мы успели в свое время прокатиться.

Глава отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш недавно дал понять, что нынешний Beetle станет последним в истории, так как переизобретать один и тот же автомобиль снова и снова, по его словам, бессмысленно. К тому же, в последнее время продажи «Жука» начали сильно проседать, что тоже отразилось на окончательном решении. Фанаты модели, в свою очередь, негодуют и просят дать им доступный заднеприводный и заднемоторный автомобиль, а не просто стилизованный «под ретро» Volkswagen Golf…

В отличие от оригинального «Жука», который выпускался с 1938 по 2003 год, текущее поколение в долгожители точно не запишешь — оно выпускается лишь с 2011 года на предприятии в Мексике. Год спустя, в 2012-ом, появилась версия Cabriolet. В техническом плане Beetle очень близок к Golf, поэтому и силовые агрегаты у него соответствующие — рядные «четверки», плюс одна «пятерка» объемом 2,5 литра, доступная на некоторых рынках.

Audi R8 Как недавно сообщил Петер Мертенс , глава департамента технического развития компании Audi, работа над преемником модели R8 не ведется и не начнется в ближайшее время — руководство марки в такой модели не слишком заинтересовано. Это, в свою очередь, значит, что второе поколение суперкара от Audi станет последним, а закрывать освободившуюся брешь придется купе и родстерам ТТ, а также машинам линейки RS. «Свободные» деньги в Audi планируют потратить на разработку электрокаров.

Если не считать концепт-кар Le Mans и одноименный гоночный прототип, история R8 началась в 2006 году, а второе (и теперь последнее) поколение модели подоспело к 2015-му. За это время R8 снискала любовь автомобильных журналистов по всему миру, стала первым суперкаром с полностью светодиодными и лазерными фарами, выиграла множество гонок в чемпионатах GT, а также оказалась первой Audi в современной истории с задним приводом — правда, таких машин построят всего 999 штук.

Десятое поколение знаменитого Continental продается далеко не так хорошо, как рассчитывали в Lincoln, поэтому высока вероятность, что, как и для Lancer Evolution, десятка станет для модели роковой. Наверное, покупатели рассчитывали на новое заднеприводное шасси и более широкую гамму двигателей, а в итоге получили платформу Ford Mondeo и три почти одинаковых мотора.

Три бензиновых V6 мощностью от 305 до 400 сил — вот и все разнообразие, которое предлагает выпускаемый с 2016 года Lincoln Continental. Отличительной особенностью модели являются сенсорные наружные ручки дверей, интегрированные в молдинг нижней оконной линии, которые не видны даже на фотографиях. А еще нынешний Continental примечателен тем, что, в отличие от всех предыдущих «Континенталей», он официально продается на территории Китая. /m