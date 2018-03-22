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Микрогибридный агрегат от Volkswagen имеет лучшие показатели, чем дизельный
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Микрогибридный агрегат от Volkswagen имеет лучшие показатели, чем дизельный 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автобренд Volkswagen раскрыл некоторые параметры нового силового агрегата 1.5 TSI ACT BlueMotion. Данная система уже доступна в линейке Golf.
Агрегат состоит из полутора литрового турбомотора на 130 л.с. Заявленное потребление топлива н едолжно превышать 4,8 литра на сто километров пробега по смешанному типу движения.
Силовая установка способна экономить топливо за счет специальной конструкции. Так в частности система позволяет экономить топливо при помощи Active Cylinder Management.
Суть работы последнего сводится к тому, что он контролирует реальную нагрузку на силовой агрегат и по возможности отключает два цилиндра.
А применение системы Eco-coasting и вовсе перевоплощает силовую установку машины в микрогибридную. Система работает следующим образом. Когда автомобиль движется по накату, система попросту отключает двигатель. Бортовое оборудование питается в этот период от специальной аккумуляторной батареи.
Далее, в случае потребности система дает команду на пуск двигателя, который мгновенно вступает в работу. Таким образом можно экономить до 0,4 литра бензина на каждые сто километров.
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