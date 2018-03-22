Микрогибридный агрегат от Volkswagen имеет лучшие показатели, чем дизельный

Автобренд Volkswagen раскрыл некоторые параметры нового силового агрегата 1.5 TSI ACT BlueMotion. Данная система уже доступна в линейке Golf.

Агрегат состоит из полутора литрового турбомотора на 130 л.с. Заявленное потребление топлива н едолжно превышать 4,8 литра на сто километров пробега по смешанному типу движения.

Силовая установка способна экономить топливо за счет специальной конструкции. Так в частности система позволяет экономить топливо при помощи Active Cylinder Management.

Суть работы последнего сводится к тому, что он контролирует реальную нагрузку на силовой агрегат и по возможности отключает два цилиндра.

А применение системы Eco-coasting и вовсе перевоплощает силовую установку машины в микрогибридную. Система работает следующим образом. Когда автомобиль движется по накату, система попросту отключает двигатель. Бортовое оборудование питается в этот период от специальной аккумуляторной батареи.

Далее, в случае потребности система дает команду на пуск двигателя, который мгновенно вступает в работу. Таким образом можно экономить до 0,4 литра бензина на каждые сто километров.