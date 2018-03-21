Какие автомобили попадут в список роскошных

Министерстве промышленности и торговли сообщили о расширении перечня автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь. Об этом сказано на сайте ведомства.

Отметим, что данный налог зависит от стоимости машины, это своего рода «коэффициент роскоши». Автомобили, чья стоимость составляет от 3 до 5 миллионов, получают коэффициент 1,1-1,5, до десяти миллионов — два, а дороже — три. На этот коэффициент умножается транспортный налог. Стоимость автомобиля определяется по рекомендованной розничной цене, кроме того, учитывается возраст машины.

Быть или не быть

Стоит ли покупать машину в салоне

В категории от 3 до 5 миллионов теперь облагаются налогом 424 модели, в ценовом диапазоне до 10 миллионов — 320 моделей, в списке машин дороже десяти миллионов 95 наименований. В частности, в списки включены новые модели суперкаров Ferrari Lamborghini , а также Porsche и Mercrdes-Benz.

Добавим, что владелец автомобиля платит налог на роскошь только за те месяцы, когда он фактически владеет автомобилем (п. 3 ст. 362 НК РФ). Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия с регистрации принимаются за полные месяцы.

От налога на роскошь освобождены родители многодетных семей, инвалиды (независимо от степени), ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, герои Российской Федерации и СССР. Тем не менее льгота будет действовать только в том случае, если мощность машины не выше 200 л.с.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM