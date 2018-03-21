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BMW планирует выпустить роскошный внедорожник X8
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BMW планирует выпустить роскошный внедорожник X8 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Руководство немецкого бренда BMW рассматривает перспективы выпуска нового внедорожника BMW X8. Об этом сообщает авторитетный ресурс BMW Blog, ссылаясь на собственные источники в руководстве компании.
Напомним, в ближайшее время немецкая марка планирует официально представить и вывести на рынок новый флагманский внедорожник BMW X7. Однако уже сейчас производитель планирует разработать ещё один роскошный внедорожник, который получит название BMW X8.
Также стоит напомнить, что впервые о появление модели BMW X8 заговорили ещё в прошлом году. Сейчас же в сети появилась новая информация о флагманской модели баварской марки. В частности, как подчёркивает издание, в случае одобрения проекта, BMW X8 не будет следовать по пути моделей X4 и X6.
То есть, новинка не будет просто версией кросс-купе грядущей модели BMW X7. Ресурс отмечает, что «у BMW, якобы, есть другие планы на этот автомобиль».
Сейчас известно, что сами представители компании так говорят о новинке: «это будет гораздо более красивый автомобиль, чем любой из нынешних кроссоверов BMW». При этом по своему комфорту и роскоши машина ничем не уступит седану 7-Series.
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