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Компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном
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Компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche выбрала пять лучших моделей среди своих спортакров по показателю разгона с места до ста километров в час. Посвященное очередному «Топ-5» видео размещено на официальном канале автопроизводителя на YouTube.
В список спорткаров Porsche с лучшими динамическими показателями не попала ни одна модель, выпущенная до 2002 года. Самым ранним из спорткаров стало купе Carrera GT, производившееся с 2002 по 2006 годы.
Компания Porsche делает такие подборки на регулярной основе. Ранее автопроизводитель выбрал пять лучших моделей, оснащенных двигателями с воздушным охлаждением. Про эти автомобили рассказал заводской пилот компании, победитель «24 часов Ле-Мана» Патрик Лонг.
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