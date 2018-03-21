Вседорожный седан Lada Vesta сфотографировали на дороге

Снимок, сделанный очевидцем, был опубликован на портале 4Lada.ru. Судя по фото, вседорожную Vesta тестируют в двух экземплярах. Как и предполагалось, серийная версия получила накладки из неокрашенного пластика на пороги и арки, а также увеличенный клиренс и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Ранее стало известно о том, что производство Cross-версии седана откладывается. Изначально предполагалось, что сборка начнется уже в третьем квартале текущего года, однако график был скорректирован и выпуск Vesta Cross отложили на следующий год. Источник в АвтоВАЗе тогда пояснил, что перенос сроков запуска вседорожного седана связан с «растущим спросом на уже освоенные варианты Vesta».

Напомним, высокий седан предложат с теми же моторами, что и универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — объемом 1,6 л и 1,8 л мощностью 106 л.с. и 122 л.с. соответственно. Трансмиссия — 5-ступенчатая «механика» либо «робот».

Фото: MassCars.ru