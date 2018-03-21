Представлен мотоцикл Royal Enfield Thunderbird X

Индийская (изначально британская) марка Royal Enfield представила новую версию своей модели Thunderbird — с добавлением популярной ныне у авто— и мотостроителей буквы X в названии.

Royal Enfield Thunderbird X позиционируется как мотоцикл для езды в городе. Также это первый «Энфилд», который сможет похвастаться бескамерными шинами на мощных литых дисках.

У Thunderbird X также по-другому расположены ручки руля — для более удобной езды. Плюс стилистика — очень много черных деталей.

Для мотоцикла предлагаются четыре варианта цветов — красный, оранжевый, белый и голубой. В одном из этих цветов выполнены бак и ободы колесных дисков байка.

Моторы — 500-кубовый (на 27 л.с. и 41 Нм) или 350-кубовый (на 20 л.с. и 28 Нм). Бак — 20 литров, вес — 197 кг. Это у 500-кубовой версии. У 350-кубовой — 20 литров и 195 кг.

Мотоцикл с приставкой Х в названии сделан на базе обычных 350-кубовых и 500-кубовых версий классического мотоцикла Thunderbird и, как и они, не будет продаваться в Европе в связи с несоответствием европейским экологическим нормам.