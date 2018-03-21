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СВОБОДА ВЫБОРА — ПРИОРИТЕТ АВИЛОНА.
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СВОБОДА ВЫБОРА — ПРИОРИТЕТ АВИЛОНА. 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Выбирайте свой BMW свободно.
Основным критерием успешной компании является честность перед клиентами, своевременное выполнение своих обязательств, широкий спектр предоставляемых услуг.
АВИЛОН предлагает своим клиентам свободу выбора автомобилей BMW. Мы не даем обещаний, которых не можем выполнить и выполняем все данные клиентам обещания.
Выбирая АВИЛОН, Вы выбираете:
безусловного лидера автомобильного рынка России, самый большой склад автомобилей BMW в наличии, возможность выбрать и забрать в один день автомобиль в большинстве цветов и комплектаций, максимально доступный кредит, возможность уехать на новом и уже застрахованном автомобиле за один день.
Выбирая АВИЛОН — Вы выбираете качество, присущее только Лидеру.
Предложение марта от АВИЛОН BMW  Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.
АВИЛОН
Официальный дилер BMW  г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45  МО, г. Котельники, Коммерческий проезд, 10, тел: +7 (495) 730-11-15  www.bmw-avilon.ru
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