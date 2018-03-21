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Новый Kia Quoris: первые официальные фото
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Новый Kia Quoris: первые официальные фото 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
За неделю до официального мирового дебюта стали известны детали о втором поколении Kia Quoris, также известного под индексом К9 в Южной Корее и К900 — в США.
Сразу бросается в глаза округлость кузова, которой не было у предшественника. Нельзя сказать, что это положительная метаморфоза. С некоторых ракурсов машина смотрится неоднозначно. Колесная база бизнес-седана выросла на 60 миллиметров, до 3105, укоротились передний и задний свесы. Иные параметры машины пока неизвестны.
А вот интерьер, который пока можно оценить только по скетчу, явно стал симпатичнее и «дороже». На приборной панели появился безрамочный дисплей диагональю 12,3 дюйма и аналоговые часы Maurice Lacroix. Разработка фоновой подсветки велась совместно с институтом Pantone. Эта организация занимается исследованиями в области цвета и консультирует самые разные компании по вопросам выбора цветовой гаммы для их продукции.
О технике пока уверенно сказать нечего. По предварительной информации, в гамме появится полноприводная версия с «битурбошестеркой» объемом 3,3 литра. Мотор уже известен, в частности, по фастбеку Kia Stinger, где он выдает 370 л.с. Двигатели V6 3.8 и V8 5.0 будут модернизированы и останутся в строю. В качестве коробки передач во всех случаях используется 8-ступенчатый автомат.
Мировая премьера Kia Quoris состоится 28 марта в рамках Нью-Йоркского автосалона.
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