VW Arteon R-Line ждёт скорого дебюта в Нью-Йорке

Arteon R-Line — это добавка в форме спортивного переднего бампера, спойлера на крышку багажника и стильных штрихов по салону.

Новый Volkswagen Arteon получит всплеск спортивного стиля на автосалоне в Нью-Йорке, так как именно там мы ждём представления седана в исполнении R-Line. Этот спорт-пакет будет доступен для машин в следующих комплектациях: SE, SEL, SEL Premium.

Пакет R-Line, как уже нами было отмечено, добавляет новый передний бампер с более крупными, более агрессивными воздухозаборниками, появляется глянцевый чёрный спойлер, значки R-Line украшают кузов. Покупатели также могут выбирать 19— или 20-дюймовых колёсные диски.

Для R-Line характерны и перемены по салону. Например, из нержавеющей стали педали и дверные пороги. Руль поменяли. Удобно, что здесь предусмотрели подрулевые переключатели скоростей. Как видите, точечные преобразования.

Пакет такой не влияет на технические характеристики модели. Arteon поставляется исключительно с 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбо-двигателем, который дарит 268 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. 8-ступенчатая автоматическая система передаёт мощность либо на передние колеса, или на все, если вы закажете VW с системой полного привода 4Motion.