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Компания Carlex Design подготовила две стильные версии пикапа Mercedes-Benz X-Сlass
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Компания Carlex Design подготовила две стильные версии пикапа Mercedes-Benz X-Сlass 

VanLife 19 минут назад
Фото: VanLife
Известная тюнинговая компания Carlex Design представила две спецверсии пикапа Mercedes-Benz X-Class. Одна из них называется Off-Road и предназначена больше для бездорожья; а другая — Urban для городской езды. Mercedes-Benz X-Class Off-Road В оснащение внедорожной версии Mercedes-Benz X-Class Off-Road входят: мощные колёса, увеличенный дорожный просвет, пластиковые накладки по периметру кузова, расширители колёсных арок, защита порогов, защитная крышка двигателя, лебёдка, дополнительный блок освещения на крыше. Салон получил чёрную кожаную отделку с глянцевыми карбоновыми вставками.
Mercedes-Benz X-Class Urban
Городская спецверсия пикапа включает в себя: 22-дюймовые колёса, заниженную подвеску, керамические тормоза и преобразователь звука выхлопа. Спереди установлено два спортивных сиденья Recaro, весь салон отделан мягкой кожей бордового цвета с контрастными строчками, соответствующими эмблемами и карбоновыми вставками.
При приобретении пикапа Mercedes-Benz X-Class за пакет Off-Road придётся доплатить ещё €13 995 (порядка 993 000 руб.), а за пакет Urban — €16 995 (порядка 1 206 000 руб.).
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