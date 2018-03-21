Представлена спортивная версия Opel Corsa GSi

Немецкий автопроизводитель презентовал обновлённый вариант компактного Opel Corsa GSi в спортивной модификации.

Впервые, автомобиль модели Opel Corsa вышел на рынок ещё в 1987 году, тогда под его капотом стоял мотор на 1.6 литра мощностью в сто одну лошадиную силу. Последняя модификация модели в версии GSi появилась одиннадцать лет назад, под капотом у неё стоял мотор объёмом в 1.6 литра и мощностью в сто шестьдесят лошадиных сил.

В арсенале обновлённой спортивной версии имеется агрессивный бампер в стиле ОРС, тормозные суппорты красного цвета, ячеистая радиаторная решётка, большой спойлер и восемнадцатидюймовые диски. Фотографий интерьера новинки пока нет, однако, производители обещают, что в салоне появится спортивное рулевое колесо и фирменные кресла, а на педалях — накладки из алюминия.

Технические характеристики спортивной версии держатся в тайне. Если верить инсайдерам, то под капотом будет стоять бензиновый двигатель с турбиной объёмом в 1.4 лира и мощностью в сто пятьдесят лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой механического типа на шесть ступеней.