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Представлена спортивная версия Opel Corsa GSi
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Представлена спортивная версия Opel Corsa GSi 

Daily-Motor 11 минут назад
Фото: Daily-Motor
Немецкий автопроизводитель презентовал обновлённый вариант компактного Opel Corsa GSi в спортивной модификации.
Впервые, автомобиль модели Opel Corsa вышел на рынок ещё в 1987 году, тогда под его капотом стоял мотор на 1.6 литра мощностью в сто одну лошадиную силу. Последняя модификация модели в версии GSi появилась одиннадцать лет назад, под капотом у неё стоял мотор объёмом в 1.6 литра и мощностью в сто шестьдесят лошадиных сил.
В арсенале обновлённой спортивной версии имеется агрессивный бампер в стиле ОРС, тормозные суппорты красного цвета, ячеистая радиаторная решётка, большой спойлер и восемнадцатидюймовые диски. Фотографий интерьера новинки пока нет, однако, производители обещают, что в салоне появится спортивное рулевое колесо и фирменные кресла, а на педалях — накладки из алюминия.
Технические характеристики спортивной версии держатся в тайне. Если верить инсайдерам, то под капотом будет стоять бензиновый двигатель с турбиной объёмом в 1.4 лира и мощностью в сто пятьдесят лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой механического типа на шесть ступеней.
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