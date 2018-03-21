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Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров
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Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Молдаванин Чезар Ботнари рассказал о своем седане ВАЗ-2103 1975 года выпуска, который с 1977 года стоял в гараже и не эксплуатировался. Пробег автомобиля на момент его обнаружения составлял 148 километров. Ролик, посвященный машине, опубликован на канале Petrolicious на YouTube.
Чезар рассказал, что нашел автомобиль в его первозданном виде. Машина стояла в гараже среди коробок и бочек и была сильно покрыта пылью. Никаких дополнительных подробностей о седане, который простоял без движения 41 год, в том чисел его стоимость, Ботнари не привел.
Весной 2017 году в России на продажу выставили зеленый ВАЗ-2103 1979 года выпуска. На момент публикации объявления пробег автомобиля составлял всего 109 километров. Продавец оценил машину в 3 500 000 рублей.
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