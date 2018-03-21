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Решения о выпуске BMW X8 ещё нет. Но думают
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Решения о выпуске BMW X8 ещё нет. Но думают 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Идут обсуждения о надобности вывода на рынок BMW X8.
X7 ещё не выпущен в серийном виде, но BMW уже анализирует перспективы появления X8. Такие слухи впервые пошли в ноябре 2017 года, а теперь новые подробности начинают появляться на просторах Интернета.
Источники, близкие к баварскому автопроизводителю, говорят, что X8 может быть представлен уже в этом году. Как концепт пока. Пока в BMW должны выяснить, окажется ли спрос на такую габаритную модель высок.
Если зелёный свет проекту дадут, X8 точно не последует по пути X4 и X6. BMW Blog сообщает, что внедорожник не будет кросс-вкупе на базе «Икс 7».
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