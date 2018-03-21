Названа вторая модель Geely, которую будут выпускать в Беларуси

Второй моделью, которую начнут серийно выпускать на белорусском заводе «БелДжи», станет кроссовер Geely NL-4.

Внутренние испытания новинки завершатся в марте, а первую партию планируется произвести в июне. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности республики Геннадий Свидерский, который исполняет обязанности гендиректора совместного белорусско-китайского предприятия.

"Geely NL-4 — это упрощенная версия модели NL-3 ( Geely Atlas — прим. «РГ»). Ценовые параметры будут ниже", — цитирует чиновника агентство БЕЛТА.

На данный момент на предприятии в Борисовском районе Беларуси выпускают только кроссоверы Geely Atlas, которые продаются как в Беларуси, так и в России.

Помимо NL-4 на заводе испытывают и седан FE-3, который, по словам Геннадия Свидерского, также будет дешевле «флагманской модели». По предварительным сведениям, серийно эта модель начнут выпускать в третьем квартале 2018 года.

Отметим, что автомобили поступят в продажу, разумеется, под другими названиями. Geely NL-4 больше известен потребителям, как модель Vision X6, пришедшая на смену кроссоверу Geely Emgrand X7, который в России доступен и сейчас. Новинка сохранила черты предшественника и на считанные миллиметры отличается от него в размерах, но получила более современный дизайн в духе того же Atlas и полностью обновленную панель приборов с 9-дюймовым тачскрином. Дорожный просвет увеличился до 175 мм. В Китае автомобиль оснащается турбированным мотором объемом 1,3 л и атмосферным 1.8 с одинаковой мощностью 133 л.с.

Что касается FE-3, то это хорошо знакомый седан Emgrand 7. Правда, пока неизвестно, идет ли речь об актуальной или обновленной версии.

В Беларуси на данный момент Geely предлагает только две машины — флагманский седан Emgrand GT и кроссовер Atlas, поэтому новые модели существенно расширят ассортимент компании. Между тем в российском представительстве китайского бренда пока не стали комментировать «РГ», какие именно автомобили пополнят линейку Geely в РФ, хотя и подтвердили, что обновление линейки обязательно произойдет.