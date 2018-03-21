Чип-тюнинг. Достоинства и недостатки

Многие владельцы малолитражных машин (до 2 литров) мечтают сделать свой автомобиль быстрее. Вместо реального улучшения технической составляющей автомобиля предпочитают чип-тюнинг.

Чип-тюнинг — это улучшение динамических характеристик автомобиля путём установки не заводской прошивки в блок управления двигателем.

К примеру, возьмём стандартный мотор Лады Приоры объёмом 1.6 литра и мощностью 98 л.с. После чип-тюнинга мотор начнёт выдавать 120-130 л.с.

Чип-тюнинг — распространённое явление не только для бюджетного сегмента. Даже владельцы престижных немецких марок автомобилей ( BMW , Mercedes) порой хотят ехать ещё быстрее.

Какие же плюсы и минусы чип-тюнинга? Может быть не всё так радужно, как описывают ребята в тюнинг-ателье? Рассмотрим.

Прошивка

Электронный блок управления (ЭБУ) — это мини-компьютер, который создан, чтобы управлять электронными системами двигателя. Без чего не может работать компьютер? Без операционной системы. Так вот, прошивка — это операционная система.

При разработке автомобиля конструктора совместно с программистами разрабатывают и прошивку для ЭБУ. В прошивке задаются наиболее оптимальные параметры, подходящие для работы двигателя.

Как создаются прошивки для того, чтобы автомобиль поехал быстрее?

Улучшенная прошивка не создаётся с нуля. В основном, взламывается официальная версия прошивки и в ней корректируются параметры. Множество таких прошивок можно найти на автомобильных форумах. Т.е. они не создаются производителем конкретной марки автомобиля.

Соответственно, никто не даёт гарантии на то, что автомобиль сможет отработать положенный ему ресурс.

Производитель автомобиля тоже может улучшать прошивку, но такие улучшения обычно слабо влияют на динамику. А что нам нужно? Нам нужно, чтобы машина рвалась вперёд.

Плюсы чип-тюнинга

• Улучшение динамики

Наиболее продуктивным будет чип-тюнинг турбированного мотора. Удаётся прибавить до 50 л.с. к мощности автомобиля. Повышается давление в турбине и выравнивается крутящий момент. Т.е. если раньше автомобиль хорошо разгонялся начиная от 3000 об. /мин, то после чип-тюнинга будет от 2000 об. /мин.

Мощность атмосферного двигателя можно увеличить на 15-20%.

Обычно атмосферные двигатели чипуют при удалении катализатора, чтобы снизить экологические нормы (стандартно — до евро 2) и тем самым улучшить динамику.

• Дешевизна процедуры и скорость её проведения

Такой вид тюнинга не требует конструктивных изменений в автомобиле, поэтому он менее затратный. Авто остаётся в стоковом состоянии. Для установки новой прошивки требуется 2 часа времени. Это не касается сертифицированных компаний.

• Увеличение максимальной скорости

При чип-тюнинге сдвигается «отсечка»

Отсечка — это ограничение набора максимальных оборотов, устанавливаемое производителем с целью уберечь двигатель от чрезмерного износа.

Соответственно, двигатель больше не ограничен в наборе оборотов, и максимальная скорость увеличится на 20-30 км/ч.

• Возможность сделать автомобиль экономичнее

Чип-тюнинг может проводиться не только с целью увеличения мощности. Можно запрограммировать ЭБУ на снижение расхода топлива. Также есть возможность снизить требования двигателя к октановому числу бензина, к примеру с АИ-95 до АИ-92.

Такой вид чип-тюнинга не пользуется популярностью, т.к. снижается мощность двигателя.

• Возвращение к заводским настройкам

В любой момент можно откатить все изменения и вернуть заводскую прошивку.

Минусы чип-тюнинга

• Кустарные прошивки

Официальные прошивки обкатываются на стендах заводов, замеряются все параметры работы двигателя в разных режимах.

В тюнинг-ателье этого не делают. В итоге «улучшенный» двигатель становится несовместимым с установленной коробкой передач, ходовой частью и катализатором, но об этом позже.

• Вероятность технических проблем

Чип-тюнинг корректирует подачу топлива. Температура сгорания обогащённой смеси становится выше и поэтому раскалённые выхлопные газы выведут катализатор из строя.

После проведения процедуры следует заправляться более высокооктановым топливом, иначе будет происходить детонация, которая быстро разрушит двигатель.

Трансмиссия зачастую не рассчитана на значительное увеличение крутящего момента. Особенно опасен чип-тюнинг для АКПП. Если не рассчитать прибавку в мощности, то в АКПП сгорят фрикционы или попросту сломает вал.

Двигатель начинает работать на пределе возможностей. Увеличивается износ цилиндро-поршневой группы.

Ресурс сокращается от 5 до 10%.

• Снятие с гарантии

Если автомобиль ещё на гарантии, что дилер не одобрит такого вмешательства в автомобиль.

При проведении компьютерной диагностики чип-тюнинг обнаружат, и автомобиль снимут с гарантии.

Стоит ли делать чип-тюнинг?

В странах СНГ мало достойных тюнинг-ателье, которые действительно грамотно обкатывают автомобиль на новой прошивке. Да и цена такой процедуры будет солидной.

Если увеличивать мощность с помощью чип-тюнинга, то только в профессиональных компаниях.

Такие компании дают гарантию на свою работу. Ресурс агрегатов автомобиля если и сократится, то незначительно.

Что же касается кустарных прошивок для чип-тюнинга, то если вам действительно не жалко ваш автомобиль — устанавливайте. Вместо положенных 100 тыс. км пробега, автомобиль отходит 30 тыс. км.