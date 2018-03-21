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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на Volkswagen Teramont и Audi A8
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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на Volkswagen Teramont и Audi A8 

Банки.ру 6 часов назад
Клиенты «Балтийского Лизинга» могут приобрести новинку от Volkswagen — модель Teramont. Об этом сообщили в компании, уточнив, что премьерная презентация самого большого автомобиля от Volkswagen, в систему управления которым инженеры внедрили множество инноваций, состоялась в Москве в ТЦ «Авиапарк».
Как указано в релизе, уже сейчас на официальном сайте Volkswagen можно сделать предзаказ автомобиля, совсем скоро он появится на российских дорогах.
Компания «Балтийский Лизинг» совместно с «Фольксваген Груп Рус» предлагает Volkswagen Teramont в лизинг на особых условиях. Например, переплата за автомобиль в комплектации Respect с двигателем R4 TSI стоимостью 2,999 млн рублей (стоимость по данным сайта volkswagen.ru) при авансе в 1 млн рублей и сроке лизинга 12 месяцев с ежемесячным аннуитетным платежом составит всего 1 тыс. рублей.
Базовыми условиями предусмотрен авансовый платеж от 5% и срок лизинга от 12 до 36 месяцев. Для получения финансирования достаточно представить минимальный пакет документов: анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.
Накануне в «Балтийском Лизинге» объявили о предложении, запущенном совместно с компанией «Ауди Россия»: в лизинг со сниженным ежемесячным платежом можно оформить абсолютно новый Audi A8. Предложение актуально до 30 апреля 2018 года.
Так, при заказе у дилера Audi A8 55 TFSI quattro tiptronic в цвете Glacier White стоимостью 6 012 163 рубля (стоимость по данным сайта audi.ru) ежемесячный платеж при авансовом платеже в 1 млн рублей и сроке лизинга 30 месяцев составит 188 888 рублей.
Автомобиль появился в шоурумах у дилеров в марте 2018 года и доступен в двух модификациях: Audi A8 55 TFSI со стандартной колесной базой и Audi A8 L 55 TFSI с удлиненной колесной базой для максимального комфорта пассажиров заднего ряда.
Минимальный авансовый платеж — 15%, срок лизинга — от 12 до 36 месяцев.
Сумма страхования не включена в расчет, регистрация машины в ГИБДД осуществляется на имя лизингополучателя.
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