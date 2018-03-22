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Кроссоверы и внедорожники — самые популярные автомобили на столичном авторынке
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Кроссоверы и внедорожники — самые популярные автомобили на столичном авторынке 

«Автостат Инфо» 58 минут назад
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что наибольшим спросом в Москве пользуются машины класса SUV. В феврале этого года покупатели на местном рынке приобрели 7230 автомобилей сегмента SUV, что немногим больше прошлогоднего результата продаж — 7003 ед. авто.
На втором месте по популярности на авторынке Москвы — автомобили класса B. В отчетный месяц было продано 2382 таких машины (годом ранее 2730 ед.). Помимо этого, в феврале 2018 года покупатели в Москве приобрели 1581 автомобиль С-сегмента, а также 801 авто бизнес-класса и 651 машину класса D (большие семейные авто).
Среди автомобилей класса SUV на московском рынке в феврале лидирует кроссовер Hyundai Creta — 520 ед. авто (-11,6%). Второе место в февральском рейтинге сегмента занимает Volkswagen Tiguan (456 шт., +26,7%), а третье принадлежит внедорожнику Nissan X-Trail (358 шт., +4%). Среди моделей SUV с самыми высокими продажами в Москве отметим также внедорожник KIA Sportage (282 ед., +23%) и Renault Duster (265 шт., -15%).
Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в феврале 2018 года покупатели в Москве приобрели 13 719 новых машин, на 1,3% меньше, чем годом ранее — 13 902 авто.
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