Продажи SUV марки Renault выросли на 12 процентов за последний месяц

Из исследования «Автостат Инфо» известно, что российские дилеры Renault реализовали в прошлом месяце 4802 ед. SUV этой марки. Спрос на внедорожники и кроссоверы французского бренда вырос на 12% в сравнении с февралем 2017 года, когда было реализовано 4289 таких машин.

За январь-февраль 2018 года Renault продал россиянам 9445 автомобилей сегмента SUV, что на 18% больше, чем годом ранее — 8004 ед.

В феврале этого года хитом продаж Renault на рынке кроссоверов и внедорожников по-прежнему был Renault Duster . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем реализации этого внедорожника увеличился на 14,3% и достиг отметки в 2720 ед. Прирост продаж этой модели за январь-февраль составил 24,7%. За первые два месяца этого года покупатели приобрели 5542 таких авто. Объем реализации модели Renault Kaptur в феврале 2018-го составил 1978 ед., а годом ранее — 1906 шт. Продажи кроссовера выросли, таким образом, на 3,8%. По итогам января-февраля рост составил 5%, а в количественном выражении — до 3724 ед. авто. Внедорожник Renault Koleos демонстрирует многократный рост продаж: в феврале 2018 года — 104 ед. (годом ранее — 3 шт.), а за январь-февраль — 179 авто (в прошлом году — 8 шт.).

Из сообщения аналитического центра «Автостат Инфо» известно также, что общий объем реализации всех легковых автомобилей Renault в России в феврале 2018 года составил 8430 ед., что указывает на прирост продаж в размере 8,7%. По итогам первых двух месяцев нынешнего года продажи марки выросли на 16,2% в годовом выражении и достигли отметки 16 762 авто.