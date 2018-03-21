Ещё
Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru назвала рублевые цены на обновленный универсал повышенной проходимости Outback. Минимальная стоимость модели, которая будет предлагаться в четырех комплектациях, составляет 2 399 000 рублей.
Новость дополняется…
Motor.ru: последние новости
Koenigsegg построил гиперкар Agera с мегаваттным мотором Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега» Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил «заряженную» версию c V8
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России утвердили новые ставки утильсбора2
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta
За пять лет Nissan Leaf дешевеет в десять раз
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение