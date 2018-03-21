BMW остановит производство 7 Series в Европе

По данным издания, приостановка сборки, которая затронет модели 740i, 750i и M760Li, связана с ужесточением экологических требований к автомобилям на европейском рынке — BMW предстоит модифицировать бензиновые силовые установки, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями.

Известно, что машины будут тестировать по новой методике Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), которая предусматривает измерение показателей вредных веществ в выхлопе при реальном движении автомобиля: при ускорении, торможении и езде на разных скоростях. Такой подход принципиально отличается от предыдущего, который по большей части основывался на теоретических данных.

В графике производства дизельных модификаций никаких изменений не предвидится.

В 2017 году BMW реализовала в мире около 60 тыс. седанов 7-й серии, оснащенных бензиновыми двигателями. Продажи в Европе составили лишь 3540 единиц.