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BMW остановит производство 7 Series в Европе
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BMW остановит производство 7 Series в Европе 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
По данным издания, приостановка сборки, которая затронет модели 740i, 750i и M760Li, связана с ужесточением экологических требований к автомобилям на европейском рынке — BMW предстоит модифицировать бензиновые силовые установки, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями.
Известно, что машины будут тестировать по новой методике Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), которая предусматривает измерение показателей вредных веществ в выхлопе при реальном движении автомобиля: при ускорении, торможении и езде на разных скоростях. Такой подход принципиально отличается от предыдущего, который по большей части основывался на теоретических данных.
В графике производства дизельных модификаций никаких изменений не предвидится.
В 2017 году BMW реализовала в мире около 60 тыс. седанов 7-й серии, оснащенных бензиновыми двигателями. Продажи в Европе составили лишь 3540 единиц.
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