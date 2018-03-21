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Купе McLaren 720S добавили стиля и мощности
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Купе McLaren 720S добавили стиля и мощности 

LiveCars.Ru 6 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Известное автомобильное ателье Wheelsandmore подготовило тюнинг-пакет для спортивного купе McLaren 720S. После незначительных доработок стоковый двигатель автомобиля стал мощнее на 80 лошадиных сил.
Как рассказали в компании Wheelsandmore, для суперкара McLaren 720S доступно два пакета обновлений Stage 1 и Stage 2. В первом случае 4,0-литровый двигатель V8 твин-турбо становится мощнее на 50 л.с. и 80 Нм. В свою очередь, второй этап модернизации обеспечивает дополнительную мощность в 80 л.с. и 110 Нм.
Напомним, что в базовом исполнении силовой агрегат модели McLaren 720S генерирует 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Благодаря доработкам ателье, мощность двигателя увеличивается до 800 сил (880 Нм).
В оснащение модернизированного купе McLaren 720S by Wheelsandmore входит перепрограммированный блок электронного управления и новая выхлопная система. Как изменилась динамика машины, не уточняется. Очевидно, что 800-сильный McLaren 720S способен ускоряться с нуля до первой сотни быстрее 2,9 секунды.
Кроме этого модернизированный автомобиль McLaren 720S by Wheelsandmore может «похвастаться» регулируемой подвеской и набором уникальных колёсных дисков FIWE, FORK или 6Sporz², размерность которых варьируется от 20 до 21 дюйма. Шины — Pirelli.
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