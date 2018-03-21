Прототип электрического спорткара Porsche вставили в дополненную реальность

Компания Porsche запустила мобильное приложение, которое позволяет через дополненную реальность изучить электрический прототип Mission E. Программа доступна для гаджетов на операционных системах Android и iOS.

С помощью приложения можно будет встроить макет Mission E, например, в гостиную дома или на площадку перед гаражом. Программа также дает возможность изучить техническое устройство концепт-кара с эффектом рентгена, изменить цвет кузова автомобиля и посмотреть его интерьер.

Вместе с этим, пользователям предложат провести виртуальный тест-драйв прототипа, но как это будет реализовано, не уточняется.

Прототип Porsche Mission E дебютировал в 2015 году. Концепт-кар укомплектовали двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых превышает 600 лошадиных сил. С места до ста километров в час электрокар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальный запас хода концепт-кара составляет 500 километров.

Автопроизводитель уже официально подтвердил выпуск серийной версии Mission E. На реализацию этого проекта потратят 700 миллионов евро, а выпуск электромобиля начнется к 2020 году.

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