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Audi Sport выпустила полтинник R8 LMS GT4
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Audi Sport выпустила полтинник R8 LMS GT4 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Volkswagen Group, а именно Audi, выпустила уже 50 экземпляров нового R8 LMS GT4.
Представленная почти год назад на Нью-Йоркском автосалоне, модель R8 LMS GT4 занимает важное место в линейке гоночных машин от Audi Sport. Купе тесно связано с дорожным R8, но модифицировано под требования категории GT4.
Если сравнивать с GT3-вариантом, авто в спецификации GT4 имеет около 60 процентов общих с серийной моделью компонентов. Он даже «питается» за счёт того же 5,2-литрового двигателя V10 с семиступенчатой коробкой передач. Но у него, правда, другая подвеска, аэро-комплект кузовной и настоящий гоночный кокпит.
Audi начала выпускать их на одной и той же сборочной линии, что и гражданский R8. Случилось это всего несколько месяцев назад. В декабре автопроизводитель поставил клиентам первые десять экземпляров, а к настоящем моменту времени выпустил уже все 50 штук.
«Мы гордимся достижением того, что можем построить гоночный автомобиль в таком близком формате с серийной моделью, — сказали в Audi Sport. — Мы предлагаем готовые к гонкам машины по цене ниже 200 000 евро. Команды получают новый гоночный автомобиль премиум-класса это показала».
Помимо R8 LMS GT3 и GT4, Audi также предлагает TCR-спецификацию RS3.
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