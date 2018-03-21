Audi Sport выпустила полтинник R8 LMS GT4

Volkswagen Group, а именно Audi , выпустила уже 50 экземпляров нового R8 LMS GT4.

Представленная почти год назад на Нью-Йоркском автосалоне, модель R8 LMS GT4 занимает важное место в линейке гоночных машин от Audi Sport. Купе тесно связано с дорожным R8, но модифицировано под требования категории GT4.

Если сравнивать с GT3-вариантом, авто в спецификации GT4 имеет около 60 процентов общих с серийной моделью компонентов. Он даже «питается» за счёт того же 5,2-литрового двигателя V10 с семиступенчатой коробкой передач. Но у него, правда, другая подвеска, аэро-комплект кузовной и настоящий гоночный кокпит.

Audi начала выпускать их на одной и той же сборочной линии, что и гражданский R8. Случилось это всего несколько месяцев назад. В декабре автопроизводитель поставил клиентам первые десять экземпляров, а к настоящем моменту времени выпустил уже все 50 штук.

«Мы гордимся достижением того, что можем построить гоночный автомобиль в таком близком формате с серийной моделью, — сказали в Audi Sport. — Мы предлагаем готовые к гонкам машины по цене ниже 200 000 евро. Команды получают новый гоночный автомобиль премиум-класса это показала».

Помимо R8 LMS GT3 и GT4, Audi также предлагает TCR-спецификацию RS3.