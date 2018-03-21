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Выручка чешской Skoda Auto в 2017 г выросла на 20,8%
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Выручка чешской Skoda Auto в 2017 г выросла на 20,8% 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
Выручка от продаж чешского автомобильного концерна Skoda Auto (контролируется Volkswagen Group) выросла в 2017 году на 20,8%, до 16,6 миллиарда евро, сообщила в среду пресс-служба концерна.
При этом операционная прибыль компании увеличилась на 34,6%, до 1,6 миллиарда евро. А число проданных во всем мире автомобилей впервые превысило 1,2 миллиона экземпляров.
"В 2017 году концерн Skoda Auto продал во всех регионах мира 1,2 миллиона автомашин, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшим рынком сбыта по-прежнему остается Китай, где продано 325 тысяч машин Skoda, в Германии было продано 173 тысячи, а в самой Чехии — 95 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.
Как ранее заявил председатель совета директоров концерна Skoda Auto Бернхард Майер, «2017 год был самым успешным в 122-летней истории Skoda Auto».
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