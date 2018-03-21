В Audi поделились информацией по новому шикарному R8

Компания Audi проливает свет на модель R8.

Премьера суперкара от немецкого автогиганта Audi ожидалась на автосалоне, который открывается на следующей неделе в Нью-Йорке. Однако достоверные источники опровергают данное событие. На предстоящем шоу автомобиль не будет представлен.

Предполагалось, что показ должен был состояться именно на данном автошоу. Но были внесены коррективы в планы производителя.

Поступило опровержение информации относительно того, что концептуальный вариант R8 предлагался к показу.

Одновременно в прессе появились сведения о том, что конструкторы Audi сконцентрировали свои силы на производство моделей линейке спорткаров. В то же время R8 никто пока в перспективе не собирается сбрасывать со счетов в плане разработок.

Также автоэксперты отметили, что, скорее всего, покупатели смогут приобрести в обозримом будущем модель V10 c установленным мотором мощностью в 250 лошадиных сил.