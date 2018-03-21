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В Audi поделились информацией по новому шикарному R8
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В Audi поделились информацией по новому шикарному R8 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Компания Audi проливает свет на модель R8.
Премьера суперкара от немецкого автогиганта Audi ожидалась на автосалоне, который открывается на следующей неделе в Нью-Йорке. Однако достоверные источники опровергают данное событие. На предстоящем шоу автомобиль не будет представлен.
Предполагалось, что показ должен был состояться именно на данном автошоу. Но были внесены коррективы в планы производителя.
Поступило опровержение информации относительно того, что концептуальный вариант R8 предлагался к показу.
Одновременно в прессе появились сведения о том, что конструкторы Audi сконцентрировали свои силы на производство моделей линейке спорткаров. В то же время R8 никто пока в перспективе не собирается сбрасывать со счетов в плане разработок.
Также автоэксперты отметили, что, скорее всего, покупатели смогут приобрести в обозримом будущем модель V10 c установленным мотором мощностью в 250 лошадиных сил.
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