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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля
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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило индексацию утильсбора на легковые и грузовые автомобили автомобили с 1 апреля 2018 года. Рост сбора для отдельных легковых авто достигнет 90%.
Кабмин выпустил соответствующее постановление.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", — говорится в документе.
Утильстбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л. вырастет на 16% до 33 тыс. рублей из расчета с коэффициентом 1,42. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л. до 2 л. вырастет сразу на 90% до 84 тыс. рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л. до 3л он также увеличится на 90% до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).
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