Audi отозвала в России шесть моделей из-за дефекта

Речь идет об автомобилях, которые были реализованы в России в 2017 году. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала ограниченная функция экстренного вызова.

По словам экспертов, Соединение с центром Audi по встроенной системе экстренного вызова возможно только по средствам голосового канала, предусмотренная функция связи по SMS не доступна. Обратный вызов автомобиля из центра Audi, в свою очередь, вообще невозможен.

"В рамках сервисной кампании на транспортных средствах будет произведена замена диагностического интерфейса шин, данных/блок управления онлайн-служб", — говорится в сообщении ведомства.