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Audi отозвала в России шесть моделей из-за дефекта
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Audi отозвала в России шесть моделей из-за дефекта 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Речь идет об автомобилях, которые были реализованы в России в 2017 году. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала ограниченная функция экстренного вызова.
По словам экспертов, Соединение с центром Audi по встроенной системе экстренного вызова возможно только по средствам голосового канала, предусмотренная функция связи по SMS не доступна. Обратный вызов автомобиля из центра Audi, в свою очередь, вообще невозможен.
"В рамках сервисной кампании на транспортных средствах будет произведена замена диагностического интерфейса шин, данных/блок управления онлайн-служб", — говорится в сообщении ведомства.
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