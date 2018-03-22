Audi отзовет в России авто шести моделей

Audi отзовет в России шесть моделей

Компания Audi проведет в России отзыв 18 автомобилей, проданных в 2017 году, шести разных моделей — A3, A4, A5, A6, A7 и Q3. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной для проведения сервисной кампании стала неисправность системы экстренного вызова. На отзываемых машинах не работает функция отправки текстовых сообщений в центр Audi, а также нет возможности связаться с автомобилем из центра.

Устранением неисправности займутся официальные дилеры немецкой марки. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован Росстандартом.

В декабре 2017 года компания Audi отзывала в России 1880 автомобилей трех моделей. У машин нашли проблемы с климатической установкой, которые, в ряде случаев, могут привести к возгоранию.