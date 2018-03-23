Netflix показал новый трейлер скандинавского постапокалиптического сериала «Дождь»

Телеканал Netflix показал новый трейлер скандинавского постапокалиптического сериала «Дождь», все серии первого сезона которого станут доступны на его сайте уже 4 мая 2018 года.

По сюжету, шесть лет назад на Земле наступил апокалипсис — почти все люди погибли от вируса, который распространил дождь. Но кое-кто выжил в специальных защищенных бункерах. Главные герои, брат и сестра, решили выйти из своего укрытия, где прожили долгие годы. Все что у них есть — записная книжка их отца, который бесследно исчез. В ней описана природа вируса и проблемы, которые он несет. В поисках пропавшего отца героев ждут страшные испытания на просторах постапокалиптического мира, и в любой момент может пойти дождь, распространяющий смертельный вирус.

Лозунг фильма — «Оставайся сухим, чтобы остаться живым!».

В сериале снимались Альба Огаст, Лукас Линггаард Тонненсен, Миккель Боэ Фёльсгор и другие.

Как пишет

SlashFilm, новый трейлер «Дождя» выглядит так, будто Netflix решил снять ответ на сериал AMC «Ходячие мертвецы», где выжившие также объединяются на фоне решения своих межличностных и общечеловеческих проблем. Ну а постоянная угроза смертельного дождя напоминает убийственный кислотный дождь в сериале «Сотня».