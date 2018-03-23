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Netflix показал новый трейлер скандинавского постапокалиптического сериала «Дождь»
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Netflix показал новый трейлер скандинавского постапокалиптического сериала «Дождь» 

Newsru.com 44 минуты назад
Фото: Newsru.com
Телеканал Netflix показал новый трейлер скандинавского постапокалиптического сериала «Дождь», все серии первого сезона которого станут доступны на его сайте уже 4 мая 2018 года.
По сюжету, шесть лет назад на Земле наступил апокалипсис — почти все люди погибли от вируса, который распространил дождь. Но кое-кто выжил в специальных защищенных бункерах. Главные герои, брат и сестра, решили выйти из своего укрытия, где прожили долгие годы. Все что у них есть — записная книжка их отца, который бесследно исчез. В ней описана природа вируса и проблемы, которые он несет. В поисках пропавшего отца героев ждут страшные испытания на просторах постапокалиптического мира, и в любой момент может пойти дождь, распространяющий смертельный вирус.
Лозунг фильма — «Оставайся сухим, чтобы остаться живым!».
В сериале снимались Альба Огаст, Лукас Линггаард Тонненсен, Миккель Боэ Фёльсгор и другие.
Как пишет
SlashFilm, новый трейлер «Дождя» выглядит так, будто Netflix решил снять ответ на сериал AMC «Ходячие мертвецы», где выжившие также объединяются на фоне решения своих межличностных и общечеловеческих проблем. Ну а постоянная угроза смертельного дождя напоминает убийственный кислотный дождь в сериале «Сотня».
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