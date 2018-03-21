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Netflix снимет шоу про быстрые машины, которые выглядят медленными
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Netflix снимет шоу про быстрые машины, которые выглядят медленными 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Стриминговый видеосервис Netflix выпустит собственное автомобильное шоу под названием Fastest Car. Оно расскажет про субкультуру «слиперов». Трейлер передачи, первый эпизод которой выйдет 6 апреля, опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.
Каждый эпизод нового шоу будет рассказывать о трех «слиперах» — мощных машинах, внешне не отличающихся от обычных моделей, которые будут противостоять лучшим суперкарам в мире. В описании к ролику приводится несколько таких автомобилей: Honda CRX 1984 года, который быстрее Ferrari California, и минивэн Pontiac, объезжающий Porsche 911 GT3.
25 февраля текущего года начался показ 25 сезона одной из самых известных автомобильных программ в мире — Top Gear. Всего в этом году выйдет шесть эпизодов, а ведущие — Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид — будут ездить на BMW M5, Alfa Romeo Stelvio, Kia Stinger, McLaren 720S, Honda Civic Type R и Lexus LC 500.
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