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Netflix снимут сериал про Формулу-1
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Netflix снимут сериал про Формулу-1 

Fancy Journal 26 марта 2018
Фото: Fancy Journal
Формула-1 и Netflix объявили о сотрудничестве, в рамках которого стриминговый сервис снимет документальный 10-серийный фильм про сезон чемпионата этого года. Сериал получит эксклюзивный доступ к лучшим гонщикам, руководителям и владельцам команд, а также к руководящему составу Формулы-1.
«Формула-1 — это глобальный вид спорта, который мы активно пытаемся позиционировать не только как автоспорт, но и как развлекательный бренд», — заявил Шон Братчес, коммерческий директор Формулы-1, — «Соглашение с Netflix позволит рассказать захватывающую историю о том, что происходит за кулисами по ходу гоночного сезона. Сериал покажет ту сторону чемпионата, о которой даже не догадывались болельщики. Это не только порадует фанатов со всего мира, но и привлечет новых зрителей».
Исполнительными продюсерами сериала выступят лауреат премии «Оскар» Джеймс Гей-Рис («Сенна») и Пол Мартин. Шоуранером проекта является Софи Тодд. Ожидается, что все серии фильма будут готовы в 2019 году.
 Ещё 14 источников 
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