Новый президентский автомобиль. Чем будут отличаться Aurus для первых лиц и розничная версия

Как уже многократно сообщалось, спецавтомобили линейки «Кортеж» можно будет увидеть в живую на инаугурации президента РФ.

Проект в работе с 2012 года. Тогда было принято решение избавиться от устаревших автомобилей для руководства страны и создать нечто грандиозное и главное — отечественное. Ну, обо всем по порядку.

Минпромторг в лице министра Мантурова официально заявил, что автомодели обсуждаемого проекта будут готовы к серийному производству уже к концу текущего года. А с 2019 машины будут доступны и для частных клиентов.

Собираться машины «Кортежа» будут на ЕМП (единая модульная платформа). Плюсом данного технического решения является универсальность, а значит и более дешевое производство.

Из серьезных минусов пожалуй самый неприятный — этот тот, который привнесет в гражданские версии отпечаток «спецмашин» с компоновкой под усиленную броню.

Название у машин данной серии будет Aurus. Возможно будет версия «Мономах». Стоимость автомобилей линейки будет варьироваться в диапазоне 5+ миллионов российских рублей.