Besturn X80 от FAW наращивает продажи большими темпами

На российском авторынке китайский автобренд FAW представлен автомоделями Oley и Besturn X80.

В 2017 году продажи указанных автомоделей в России находились на уровне 20 экземпляров в месяц.

А вот с нового года показатели реализации начали расти буквально по геометрической прогрессии. Так в январе было распродано 47 экземпляров, а в феврале уже 106 экземпляров.

По силовой части более популярный в РФ Besturn X80 оснащен двухлитровым мотором на 142 л.с. и автоматической шестиступенчатой коробкой японского производства.

Автомобили обсуждаемой серии даже в базовой модификации комплектуются всеми современными системами безопасности и помощи водителю, подогревом зеркал и кресел, электроприводом люка и зеркал, круиз-контролем, кондиционером и мультимедиа системой с шестью динамиками.

Стоимость такого автомобиля — около 999000 российских рублей. За такие деньги клиент получает пятилетнюю гарантию (либо гарантию на пробег 100000 километров).