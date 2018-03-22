FAW готовит к дебюту кроссовер X80

В скором времени в Китае выйдет обновлённая версия кроссовера FAW X80.

На отечественном рынке до сих пор продают автомобиль FAW X80 образца пятилетней давности. В Поднебесной же можно купить кроссовер модельного ряда 2016 года с обновлённой формой радиаторной решётки, новыми фарами и переработанной центральной панелью.

В автомобиле нового поколения появится современная система мультимедиа под управлением двенадцатидюймовым сенсорным экраном. Будет доступна функция голосового управления. В стандартную комплектацию войдёт панорамный люк и новые дефлекторы обдува.

Если верить инсайдерам, под капотом у новинки останутся прежние моторы. Речь идёт о двигателе объёмом в 1.8 литра и мощностью в сто восемьдесят шесть лошадиных сил, а также о двухлитровом атмосфернике с отдачей в сто сорок семь лошадиных сил. Скорее всего, новое поколение паркетника в Поднебесной появится в следующем месяце, но цены на FAW X80 пока что держатся в тайне.

Напомним, что в России кроссовер доступен только с двухлитровым мотором с отдачей в сто сорок две лошадиные силы и коробкой автомат. Стоимость модели — от одного миллиона рублей. В прошлом году было реализовано триста шестьдесят один кроссовер этой модели.