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FAW готовит к дебюту кроссовер X80
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FAW готовит к дебюту кроссовер X80 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В скором времени в Китае выйдет обновлённая версия кроссовера FAW X80.
На отечественном рынке до сих пор продают автомобиль FAW X80 образца пятилетней давности. В Поднебесной же можно купить кроссовер модельного ряда 2016 года с обновлённой формой радиаторной решётки, новыми фарами и переработанной центральной панелью.
В автомобиле нового поколения появится современная система мультимедиа под управлением двенадцатидюймовым сенсорным экраном. Будет доступна функция голосового управления. В стандартную комплектацию войдёт панорамный люк и новые дефлекторы обдува.
Если верить инсайдерам, под капотом у новинки останутся прежние моторы. Речь идёт о двигателе объёмом в 1.8 литра и мощностью в сто восемьдесят шесть лошадиных сил, а также о двухлитровом атмосфернике с отдачей в сто сорок семь лошадиных сил. Скорее всего, новое поколение паркетника в Поднебесной появится в следующем месяце, но цены на FAW X80 пока что держатся в тайне.
Напомним, что в России кроссовер доступен только с двухлитровым мотором с отдачей в сто сорок две лошадиные силы и коробкой автомат. Стоимость модели — от одного миллиона рублей. В прошлом году было реализовано триста шестьдесят один кроссовер этой модели.
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