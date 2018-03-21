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Перепродажи легковушек в Питере сократились на 4 процента
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Перепродажи легковушек в Питере сократились на 4 процента 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
На 4% в феврале «просели» продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщают в «Автостат Инфо». Всего было продано 11 119 б/у легковушек, а годом ранее — 11 571 ед. авто.
За отчетный месяц наибольшее снижение было зафиксировано в сегмент б/у авто российских марок. Перепродажи таких машин сократились на 20% и составили 1084 ед. В то же время спад объемов реализации иномарок с пробегом на питерском рынке составил 1,8%, показатели сократились до 10 035 ед. Доли этих сегментов в объеме всего вторичного авторынка Санкт-Петербурга распределились соответственно 9,7% и 90,3%.
Лидером вторичного авторынка в Питере в феврале стала модель Ford Focus. Местные покупатели приобрели 414 таких машин, что оказалось на 18,8% ниже уровня перепродаж прошлого года. В прошлом месяце на питерском авторынке было реализовано 236 б/у седанов Volkswagen Polo (+16,8%), а также 231 Skoda Octavia с пробегом (+0,4%). В ТОП-5 самых востребованных авто вторичного авторынка Санкт-Петербурга вошли по результатам февраля Opel Astra (214 авто, -11,2%) и Hyundai Solaris (208 ед., +14,3%).
Из данных статистики «Автостат Инфо» известно, что за январь-февраль 2018 года питерцы приобрели 21 176 б/у легковушек. Это на 1% меньше, чем было перепродано годом ранее — 21 361 ед.
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