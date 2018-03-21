Перепродажи легковушек в Питере сократились на 4 процента

На 4% в феврале «просели» продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщают в «Автостат Инфо». Всего было продано 11 119 б/у легковушек, а годом ранее — 11 571 ед. авто.

За отчетный месяц наибольшее снижение было зафиксировано в сегмент б/у авто российских марок. Перепродажи таких машин сократились на 20% и составили 1084 ед. В то же время спад объемов реализации иномарок с пробегом на питерском рынке составил 1,8%, показатели сократились до 10 035 ед. Доли этих сегментов в объеме всего вторичного авторынка Санкт-Петербурга распределились соответственно 9,7% и 90,3%.

Из данных статистики «Автостат Инфо» известно, что за январь-февраль 2018 года питерцы приобрели 21 176 б/у легковушек. Это на 1% меньше, чем было перепродано годом ранее — 21 361 ед.