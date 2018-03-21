BMW рассчитывает подписать контракт по строительству завода под Калининградом в 2018 году

МЮНХЕН, 21 марта. / ТАСС /. Немецкий автоконцерн BMW Group рассчитывает на подписание специального инвестиционного контракта по строительству завода полного цикла под Калининградом до конца года, сообщил ТАСС член правления BMW Group AG Оливер Ципсе. По его словам, сейчас компания находится в процессе переговоров с российскими партнерами, региональными и федеральными властями.

"Мы нацелены на завершение переговоров и подписание контракта в течение этого года", — сказал Ципсе. По его словам, возможное направление продукции завода на экспорт также является предметом обсуждения, однако главным образом продукция будет ориентирована на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что BMW выбрал Калининградскую область для строительства своего завода полного цикла. Площадкой для него может стать индустриальный парк Храброво.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, регион, помимо выделения инфраструктуры парка, готов вложить в развитие площадки BMW еще около 250 млн рублей. По его оценке, при благоприятных условиях завод могут построить в течение двух лет и к началу 2021 года приступить к сборке автомашин.

История вопроса

В конце марта 2017 года BMW заявлял о планах определиться в течение года со строительством завода полного цикла в Калининграде. К июню планировали определить параметры специального инвестиционного контракта между BMW, «Автотором», Минпромторгом РФ и правительством области. Новый механизм подразумевает поддержку иностранных и отечественных промышленных производителей с гарантией неизменных налоговых условий в обмен на гарантию инвестиций со стороны бизнеса.

В 2013 году «Автотор» и BMW подписали пакет соглашений, создали совместную компанию, дочернее предприятие которой зарегистрировали в Калининграде. В целях дальнейшего развития производства автомобилей в РФ между BMW и российским холдингом заключили соглашение о создании полнопрофильного производства в Калининградской области.

В апреле 2015 года между «Автотором» и правительством области подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве в реализации проекта. В начале 2018 года BMW сообщил о создании в Калининграде дочернего предприятия ООО «БМВ Русланд Аутомотив».