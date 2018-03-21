Названа стоимость Mercedes-Benz AMG-G-Class для российского авторынка

Автодилеры немецкого автобренда Mercedes-Benz в Российской Федерации объявили о старте предзаказов на «заряженную» модификацию внедорожника G-класса.

Названа ориентировочная стоимость автоновинки — 12450000 российских рублей. Такой ценник существенно выше, чем у того же G-500 на целых 3,5 миллиона рублей.

По силовой части премиальный внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым мотором на 585 л.с. с девятиступенчатой коробкой-автоматом.

По динамическим характеристикам стоит отметить, что данная автомодель берет разгон до отметки в 100 кмч за 4,5 секунды.

Максимум скорости зафиксирован на отметке в 220 кмч. Можно повысить скорость до 240 кмч, если приобрести спорт-пакет Driver's Package.

Салон обсуждаемой автомодели обшит черной кожей. В базовой версии комплектации включен подогрев сидений и спортивного руля, климатический контроль на три зоны и светодиодная оптика, а также мультимедийная система.