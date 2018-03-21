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История уникального минивэна BMW Columbus
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История уникального минивэна BMW Columbus 

RU BMW 3 часа назад
Фото: RU BMW
Информацию о том, что компания BMW в свое время создала огромный минивэн BMW Columbus мало кто знает. Создавали Columbus в честь 500-летнего юбилея со дня открытия Америки Христофором Колумбом.
В шестиметровый кузов автомобиля установлен мощный 5,0-литровый двигатель, который способен разогнать автомобиль до скорости в 230км/ч. В салоне установлено семь посадочных мест, они представляют собой комфортабельные индивидуальные кресла с возможностью вращения на 360 градусов. Передние два кресла расположены прямо над двигателем, поэтому они находятся на некотором возвышении по отношению к остальным креслам.
Уже в то время в машине были использованы новые технологии и новшества, так поворотные задние колеса могли отклоняться от вертикали до 15 градусов, была использована система «управления по проводам» и много других новинок, что сделало минивэн действительно удивительной машиной. Дополнением к этому служит отделка интерьера премиальными материалами, установка дисплеев для развлекательных систем и другие дополнительные опции.
Создавался автомобиль по традиционной технологии без использования компьютерных наработок.
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