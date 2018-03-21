Меркель произнесла первую речь канцлера в бундестаге

Ключевым моментом спича федерального канцлера был кризис, вызванный притоком беженцев в Германию и связанный с этим раскол в обществе. Меркель представила план правительства из шести пунктов, направленный на преодоление этой неприемлемой ситуации.

Первым пунктом стала борьба с преступными организациями, которые помогают беженцам проникнуть в Евросоюз . Для этого ранее и было заключено соглашение Евросоюза с Турцией, предусматривающее принятие беженцев этой страной, подчеркнула канцлер. При этом европейские страны обязались поддерживать Турцию в финансовом отношении для обеспечения беженцев по ту сторону Эгейского моря. «Я знаю, что у этого соглашения есть много противников, но я буду его защищать», — отметила Меркель. Подобное соглашение правительство ФРГ пытается заключить и с Ливией. Однако это «происходит в более тяжелых условиях».

Вторым пунктом Меркель назвала финансирование программ помощи ООН в целях создания приемлемых условий жизни для беженцев в их родных странах. Третьим пунктом намечено предотвращение причин бегства на местах. Охрана и обеспечение безопасности границ канцлер назвала четвертым пунктом правительственного плана. При этом предполагается основать агентство по охране границ Шенгена. Работа по его созданию уже идет.

В качестве пятого пункта Меркель наметила создание общей европейской системы предоставления убежища. «В настоящее время над этим ведется интенсивная работа», — отметила канцлер. В то время как первые пять пунктов лишь опосредованно относятся к Германии и будут обсуждаться на заседании Европейского совета , шестой потребует самых решительных действий нынешнего правительства страны — а именно, эффективную и быструю интеграцию беженцев.

Канцлер ФРГ также затронула дебаты об уместности ислама на территории Германии, которую после образования правительственного кабинета начал новый министр внутренних дел от консервативного Христианско-социального союза Хорст Зеехофер . «Не подвергается вопросу то, что исторически наша страна носит отпечаток христианства и иудаизма. Однако правильно и то, что 4,5 миллиона мусульман уже стали частью Германии», — заявила Меркель.

Канцлер отметила, что поставила своей целью на будущие четыре года «преодоление раскола общества». Ангела Меркель подчеркнула также свое желание доказать избирателям, что правительство ФРГ «вынесло уроки из результатов выборов в бундестаг 2017 года», призвав население довериться ей.

Кроме того, Меркель затронула такие важные стоящие в программе правительства темы, как преодоление детской бедности и реформу школьного образования, а также необходимость перестроить систему ухода за больными и престарелыми. Дальнейшими важными темами в новый избирательный период станут, по ее словам, защита климата и автомобильная индустрия. «Обеспечить одновременно защиту климата, прав потребителя и гарантии для автоиндустрии — так же трудно, как решить квадратуру круга», — отметила физик по профессии Ангела Меркель.