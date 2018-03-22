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Меркель прокомментировала запрет на дизельные автомобили
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Меркель прокомментировала запрет на дизельные автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
«Мы выступаем против национального запрета на автомобили с дизельными моторами», — заявила Ангела Меркель во время выступления в бундестаге. Она добавила, что необходимо сделать упор на развитие экологичности дизельного транспорта и бороться с загрязнениями воздуха в городах.
Между тем, в конце февраля в стране ужесточились экологические требования к автомобилям на «тяжелом» топливе. Как сообщал «Авторамблер», федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что в качестве меры для сокращения загрязнения атмосферы городские власти Штутгарта и Дюссельдорфа имеют право запрещать движение дизельных машин в некоторых районах.
Запрет затронет транспортные средства с сильно завышенным содержанием NOx в отработанных газах с двигателями, соответствующими стандарту Евро-4 и ниже. С сентября ограничения могут распространиться и на авто с моторами Евто-5.
Фото: dpa/picture-alliance/EAST NEWS
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