Меркель заявила о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

"Тереза Мей представила нам определенные доказательства", — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Она отметила, что меры ФРГ и Франции в отношении России в связи с делом Скрипаля будут представлены после согласования.