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Меркель заявила о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипаля
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Меркель заявила о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза доказательства того, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
"Тереза Мей представила нам определенные доказательства", — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Она отметила, что меры ФРГ и Франции в отношении России в связи с делом Скрипаля будут представлены после согласования.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отравлении Скрипаля.
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